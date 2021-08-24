Современный мир столкнулся с глубоким кризисом, вызванным пандемией COVID-19, и каждой стране пришлось искать собственные пути преодоления трудностей. В Азербайджане для борьбы с этой напастью приняли целый пакет весьма продвинутых мер, однако все это не уберегло от проблем компании даже в сегменте крупного бизнеса.

Специфика местного рынка в том, что на фоне роста числа микробизнеса в стране за истекшие месяцы текущего года наблюдается тенденция к закрытию крупных компаний. По свидетельству экономиста Неймата Алиева, только за шесть месяцев текущего года обанкротилось порядка 77 крупных предприятий:

«Их количество в Азербайджане и без того было небольшим: на начало этого года всего 678 единиц! Подобная тенденция усугубит и без того непростую ситуацию в экономике. Ведь большие компании – это даже чисто теоретически серьезные возможности, рабочие места и хорошие инвестиции. Именно в этом сегменте заложены перспективы серьезных достижений, передовых методов и производств, внедрения современных технологий».

Чтобы иметь такие возможности, нужно подняться до уровня крупного, как минимум среднего предприятия, продолжил экономист. В то же время за первые шесть месяцев текущего года прекратили свою деятельность 257 средних предприятий (9%). На этом удары по бизнесу не закончились — за отчетное время обанкротилось 458 малых субъектов предпринимательства.

«Как видно, принятые правительством меры в русле финансовой поддержки малых, средних и крупных предприятий, а также прочие содействия не возымели желаемого результата, — заметил экономист. – Бизнес не выдерживал сложных социально-экономических, политических, психологических и правовых условий. Между тем наблюдается 5-процентный рост в сегменте микро-бизнеса. Речь о небольших заведениях, где работают по 2 – 3, максимум 10 человек».

Если взглянуть на данные статистики, можно заметить, что число таких заведений увеличилось преимущественно в сфере общественного питания. За минувший год в их рядах даже прибыло на 2,9% — до 21 тыс. 483 единиц, информирует статистическое ведомство. Число же сидячих мест (934,6 тыс.) в объектах общепита за год увеличилось на 3%. Но несмотря на количественный рост, доходы этого бизнеса были намного скромнее. В год пандемии официальный оборот кафе и ресторанов составил 759,6 млн манатов ($446,8 млн) — на 54% меньше, чем в предыдущем году.

Причиной такой тенденции специалисты считают возросший потребительский спрос в сегменте ресторанно-гостиничного бизнеса. На взгляд кандидата экономических наук, доцента Азербайджанского университета туризма и менеджмента Эльмиры Годжаевой, сказалась правительственная поддержка в русле ликвидации последствий карантина, смягчение фискального прессинга, а также вступившее в силу разрешение об оказании услуг в помещении наряду с усилением санитарно-профилактических мер. Все это вкупе поддержало заведения общепита. Кроме того, во время карантина не прекращалась доставка еды, кафе и рестораны удачно применяли практику онлайн-заказов, кстати, получивших широкий размах в условиях роста объемов электронной торговли.

Как выяснилось, поддержку этой сфере оказала финансовая помощь государства, и, как ни странно, сложности выезда за границу. Ведь именно по этой причине увеличился приток населения граждан в местные заведения, особенно в те из них, что расположены в регионах страны. Словом, пандемия оказалась избирательна к предпринимателям – кто-то не выдержал ее сурового нрава, а для кого-то обстоятельства сложились во благо.