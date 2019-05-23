«Барселона» реализовала трансфер 18-летнего голландца

«Барселона» на своем официальном сайте объявила о приобретении полузащитника «Гронингена» Людовита Рейса.



Сумма трансфера составила 3,25 млн. евро. С 18-летним футболистом было заключено соглашение на три года с опцией продления еще на два сезона. Сумма отступных в контракте составила 100 млн. евро.



Рейс – голландец словацкого происхождения – является воспитанником «Гронингена» и выступает за его основную команду с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче Эредивизии (28 – в стартовом составе), в котором записал на свой счет 1 гол и получил 5 желтых карточек.



«Гронинген» с Рейсом в составе финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Эредивизии, после чего уступил «Витессу» в полуфинале плей-офф за выход в Лигу Европы. (Чемпионат)