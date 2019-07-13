«Барселона» потратила миллиард евро на трансферы за 5 лет

«Барселона» за последние пять лет потратила наибольшую сумму на трансферы среди всех клубов Европы. Об этом сообщает Voetbal International.

Начиная с лета 2014 года, каталонский клуб отдал за игроков 1,08 млрд евро. При этом за последние 5 лет «сине-гранатовые» заработали на трансферах 627 млн евро.

Сразу трое игроков обошлись каталонцам дороже, чем в 100 млн евро — Усман Дембеле (125 млн), Филиппе Коутиньо (145 млн) и Антуан Гризманн (120 млн).

На втором месте расположился английский «Манчестер Сити», который потратил за указанный период 996 млн евро и получил 280 млн евро. Третьим клубом по сумме трансферов стал «Манчестер Юнайтед» (потрачено 890 млн евро, получено — 275 млн).