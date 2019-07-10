«Барселона» не предложит за Неймара больше 200 млн евро

«Барселона» не будет спешить предпринимать шагов для подписания форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.

По информации источника, на «Камп Ноу» считают, что время в данном случае работает на них. В каталонском клубе намерены подождать до следующего понедельника, когда футболист должен будет вернуться в стан парижан для старта предсезонной подготовки. Если бразилец не прибудет вовремя в свой клуб, его цена на трансферном рынке будет падать, а «ПСЖ» вряд ли захочет удерживать конфликтного игрока — считают в «Барсе».

В любом случае чемпион Испании не намерен платить за Неймара свыше 200 млн евро, так как в руководстве сине-гранатовых считают, что с момента перехода нападающего в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года его стоимость снизилась. Итоговое предложение «Барселоны» по 27-летнему форварду будет зависеть от того, сколько клуб заработает с продажи своих игроков.

championat.com

| 2019-07-10T22:59:54+00:00 11 июля 2019, 00:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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