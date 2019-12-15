«Барселона» может снизить цену на Коутинью для «Баварии»

«Барселона», возможно, пойдет на уступки в переговорах с «Баварией» о переходе полузащитника Филиппе Коутинью.

Аренда футболиста в «Баварии» истекает по окончании нынешнего сезона. Его контракт с «Барсой» действует до лета 2023 года.

По информации Bild, каталонский клуб готов пойти на уступки и продать игрока в «Баварию» не 120 миллионов евро, согласованные ранее, а за значительно меньшую сумму. Сам футболист ранее выразил желание продолжить карьеру в Германии.

27-летний игрок в текущем сезоне провел 20 матчей за «Баварию» и забил семь мячей при семи голевых передачах. (sports.ru)