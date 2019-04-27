«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании

В 35-м туре испанской Примеры «Барселона» принимала «Леванте». Матч состоялся на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился победой сине-гранатовых со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит на 62-й минуте. Его автором стал нападающий Лионель Месси, вышедший на поле на замену в начале второго тайма.

«Барселона», набрав 83 очка, обеспечила себе победу в нынешнем розыгрыше Примеры. Сине-гранатовые стали финишировали первыми в чемпионате Испании в 26-й раз в своей истории. При этом каталонцам также удалось защитить титул после триумфа в прошлом сезоне.

Это восьмой чемпионский титул для каталонского клуба за последние 11 сезонов.

Нападающий Лионель Месси выиграл 10-й титул Ла Лиги в карьере и стал первым игроком в истории каталонского клуба, кто достиг этой отметки.

В оставшихся трёх турах Примеры «Барселоне» предстоит сыграть с «Сельтой», «Хетафе» и «Эйбаром». В Лиге чемпионов сине-гранатовые встретятся в полуфинале с «Ливерпулем».