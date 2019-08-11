Бакинцев предупредили о сильном ветре

Исполнительная власть города Баку обратилась к жителям и гостям столицы с предупреждением об ожидаемом 11 августа резком изменении погоды, сильном северо-западном ветре в Баку и на Апшеронском полуострове, а также кратковременных дождях.

В связи с этим Бакинская мэрия призывает граждан быть осторожными, не парковать транспортные средства под деревьями, закрывать окна в квартирах и соблюдать другие меры безопасности.

Все коммунальные и технические службы по всей столице будут работать в усиленном режиме.

| 2019-08-11T12:14:12+00:00 11 августа 2019, 14:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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