В Баку и на Абшеронском полуострове с 8 до 9 января ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, 8 января местами на полуострове ветер усилится до 28-30 м/с.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана, 8 января в некоторых районах ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, а в отдельных местах до 23-28 м/с.

Вечером 8-го, ночью 9-го числа в некоторых восточных районах вероятны осадки.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями. Министерство призвало население соблюдать соответствующие правила безопасности. Рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, высоких деревьев, не стоять под электрическими столбами и проводами, соблюдая осторожность.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров при сильном ветре осложняется.