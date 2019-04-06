Бакинскому бульвару исполняется 110 лет

В результате исследований Управления приморского бульвара, проведенных в Национальном архивном управлении, были получены новые документы в связи с датой создания Приморского бульвара в Баку.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Управление Приморского бульвара, исторические факты свидетельствуют, что история создания Бульвара начинается с 7 апреля 1909 года.

Именно 7 апреля 110 лет тому назад начальник отдела строительства Бакинского городского управления Мамед Гасан Гаджинский во время заседания Городской Думы смог добиться того, что вопрос в связи со строительством Приморского бульвара был вынесен на обсуждение. В итоге Бакинская городская дума, учитывая значимость строительства бульвара, выделила 10 тысяч рублей на реализацию этого проекта.

Результат проведенного исследования официально представлен Институту истории имени А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, Институту архитектуры и искусства, Союзу архитекторов Азербайджана. В итоге данные структуры вынесли положительные заключения по дате создания Приморского бульвара с 7 апреля 1909 года.

По этому случаю в течение года планируется провести различные мероприятия.