Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных военных учениях в Грузии

В Грузии начались многонациональные командно-штабные учения по логистике LOGDEV-2019.

Об этом сообщило министерство обороны Грузии.

На церемонии официального открытия учений приняли участие министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая и другие официальные лица.

В учениях принимают участие 130 военнослужащих из Азербайджана, Албании, США, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Украины, Финляндии, Швеции, Хорватии и самой Грузии.

Цель учений в подготовке состава и поддержки по логистике в соответствии со стандартами НАТО в планировании и выполнении многонациональных операций.