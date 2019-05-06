Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных военных учениях в Грузии

В Грузии начались многонациональные командно-штабные учения по логистике LOGDEV-2019.

Об этом сообщило министерство обороны Грузии.

На церемонии официального открытия учений приняли участие министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая и другие официальные лица.

В учениях принимают участие 130 военнослужащих из Азербайджана, Албании, США, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Украины, Финляндии, Швеции, Хорватии и самой Грузии.

Цель учений в подготовке состава и поддержки по логистике в соответствии со стандартами НАТО в планировании и выполнении многонациональных операций.

| 2019-05-06T14:33:44+00:00 6 мая 2019, 16:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss