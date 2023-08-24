Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в многонациональных военных учениях «Agile Spirit 2023», проходящих в Тбилиси, Грузия.

Как сообщает Минобороны, в тактических и командно-штабных учениях принимают участие представители 21 страны.

Основное внимание в международных учениях уделено обеспечению боевого слаживания в ходе действий по взаимодействию, обмену опытом, повышению профессионализма и дальнейшему совершенствованию знаний и навыков личного состава.

Отметим, что многонациональные учения организуется в Грузии в 11-й раз.