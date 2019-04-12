Азербайджанская борчиха вышла в финал чемпионата Европы

Азербайджанская борчиха Элис Маноловавышла в финал чемпионата Европы в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории 65 кг Манолова в полуфинале обыграла Петру Олли (Финляндия).

Ее соперницей в финале будет Криста Инче (Румыния).

Потерпевшая поражение в полуфинале Татьяна Омельченко (62 кг) испытает свои силы на встрече за бронзовую медаль.

Хотя в 1/4 финала Алена Колесник (57 кг) потерпела поражение, она выйдет на утешительную встречу, так как ее соперница вышла в финал. Татьяна Воронцова (53 кг) приостановила борьбу, проиграв в 1/8 финала. Встречи за медаль в данных весовых категориях пройдут завтра.

Отметим, что в первый день женских соревнований по вольной борьбе путевку на встречу за бронзовую медаль получили Тюркян Насирова (50 кг), Эльмира Гамбарова (59 кг) и Ирина Нетреба (68 кг). Они также выступят сегодня.