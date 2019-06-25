Азербайджанская армия заставила врага потерять сон

Завтра День Вооруженных Сил. Каждый гражданин Азербайджана может по праву гордиться тем, какие у нас могучие, великолепные вооруженные силы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам апрельские бои 2016 года однозначно подтвердили статус нашей армии: «Наши солдаты, офицеры и генералы показали всему миру, что они готовы выполнить любую военную задачу по приказу Верховного главнокомандующего и, самое главное, освободить наши земли. Убежден, что после апрельских боев враг потерял сон и не может прийти в себя».