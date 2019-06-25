Азербайджанская армия заставила врага потерять сон

Завтра День Вооруженных Сил. Каждый гражданин Азербайджана может по праву гордиться тем, какие у нас могучие, великолепные вооруженные силы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам апрельские бои 2016 года однозначно подтвердили статус нашей армии: «Наши солдаты, офицеры и генералы показали всему миру, что они готовы выполнить любую военную задачу по приказу Верховного главнокомандующего и, самое главное, освободить наши земли. Убежден, что после апрельских боев враг потерял сон и не может прийти в себя».

| 2019-06-25T17:01:57+00:00 25 июня 2019, 19:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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