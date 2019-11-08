Афтершоки продолжаются

После землетрясения, произошедшего этой ночью на территории Ирана, в южной зоне Азербайджана продолжают фиксироваться подземные толчки, сказал в пятницу Trend директор Республиканского центра сейсмологической службы при АН Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, афтершоки на близлежащих территориях после землетрясения нормальны. «После иранского землетрясения в южной зоне Азербайджана было много афтершоков, которые все еще продолжаются», — сказал Етирмишли.

Отметим, что сегодня в 02:47 по местному времени, на территории Ирана произошло землетрясение, которое ощущалось в приграничных районах Азербайджана – Астаре, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы и Масаллы.

Магнитуда подземных толчков составила 6 баллов.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 2 километра.

| 2019-11-08T14:07:06+00:00 8 ноября 2019, 12:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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