Азербайджан проиграл Венгрии

В Будапеште на стадионе «Групама Арена» завершился отборочный матч Евро-2020 между сборными Венгрии и Азербайджана.

Со счетом 1:0 победили венгры. Единственный гол на 10-й минуте забил Михали Корхут.

На последних минутах матча Никола Юрчевич произвел третью замену, выпустив Рената Дадашова вместо Агабалы Рамазанова. И уже в добавленное арбитром время наша команда забила гол. Отличился Бахлул Мустафазаде. Однако голландский арбитр ошибочно усмотрел у него игру рукой и гол не засчитал.

В 22:45 по бакинскому времени в нашей группе начнется еще один матч: Уэльс – Хорватия.

Турнирное положение:

1. Хорватия – 13 очков (6 матчей)

2. Венгрия – 12 (7)

3. Словакия – 10 (6)

4. Уэльс – 7 (5)

5. Азербайджан – 1 (6).