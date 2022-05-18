В Японии мужчина по ошибке получил на счет $360 тыс., выделенных на помощь пострадавшим от COVID-19, и проиграл их в казино, пишет Kyodo News.

Когда чиновники осознали ошибку, они обратились к мужчине с просьбой, чтобы он вернул им все деньги, но тот ответил, что у него уже ничего не осталось. В итоге власти подали на японца в суд, требуя вернуть сумму в полном объеме и оплатить судебные издержки.

Адвокат ответчика еще раз напомнил, что его подзащитный не в состоянии найти такую большую сумму, но он готов загладить свою вину, принося пользу обществу. Кроме того, сам мужчина заверил суд, что получил деньги случайно и никто другой в этом не замешан.

На данный момент судебное разбирательство еще не закончено, но японец надеется, что суд займет его сторону.