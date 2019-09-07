Азербайджан и Украина обсудили совместные транспортные проекты в рамках TRACECA

Заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань 5—6 сентября посетил с визитом Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Украины в Баку.

В ходе его встречи с замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмиром Велизаде при участии посла Украины в республике Владиславом Каневским стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в области транспорта, в том числе совместные шаги с целью реализации транзитного потенциала двух стран в рамках организации перевозок по маршруту Европа-Кавказ-Азия (TRACECA), а также привлечения дополнительных грузопотоков и повышения конкурентоспособности данного направления.

Украинская сторона также выразила заинтересованность в увеличении регулярных авиарейсов между двумя странами.

Наряду с этим, В.Довгань провел встречу с замминистра экономики Азербайджана Руфатом Мамедовым, в ходе которого стороны обсудили вопрос развития экономического сотрудничества, в частности укрепления связей в области транспорта, а также дальнейшего упрощения пассажирских и грузовых перевозок, в том числе в рамках международного коридора TRACECA.

В ходе встречи с национальным секретарем Азербайджана в межправительственной комиссии (МПК) TRACECA Акифом Мустафаевым стороны также обсудили вопрос реализации новых проектов в многостороннем формате TRACECA. Состоялся также обмен мнениями о перспективе повышения эффективности данного транспортного коридора.

Украинский заместитель министра также провел встречу с генеральным секретарем постоянного секретариата МПК TRACECA Мирчой Чиопрагу, в ходе которого стороны обсудили организацию работы МПК в контексте повышения эффективности многостороннего сотрудничества.