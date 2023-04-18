Состоялась презентация новых проектов, которые будут реализованы в Азербайджане в рамках третьей фазы программы Европейского Союза и Совета Европы «Партнерство во имя эффективного управления (PGG III) на 2023-2027 годы».

Как сообщает АПА, глава бакинского офиса Совета Европы Петр Зих сказал, что проекты будут охватывать сферы эффективного управления, борьбы с коррупцией, дискриминации женщин и борьбы с насилием: «В общей сложности мы реализуем 21 проект в Азербайджане, Армении, Грузии и Украине. В Азербайджане планируется реализовать 4 проекта, в то же время Азербайджан приглашен к участию в трех региональных проектах».

Руководитель представительства Европейского Союза в Азербайджане Петр Михалко в своем выступлении сказал, что эта программа служит совершенствованию законодательства и управления стран «Восточного партнерства» и адаптации их к европейским стандартам.

«Реализуемые проекты имеют эффективные результаты. Мы благодарим Министерство иностранных дел Азербайджана за координационную деятельность в реализации этой программы. Бюджет программы «Партнерство для эффективного управления» составляет 2,5 миллиона евро. Новые проекты будут способствовать повышению эффективности и качества правосудия и продвижению равенства. Хорошее управление ведет к стабильности и экономическому развитию», — сказал он.

Глава отдела по сотрудничеству с международными правозащитными организациями Министерства иностранных дел Азербайджана Айсель Ягубова в своем выступлении отметила, Азербайджан с 2015 года входит в число бенефициаров данной программы.