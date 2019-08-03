Азербайджан бессилен перед планами мирового армянства?

Вряд ли ошибусь, если предположу, что ожидаются осложнения в отношениях между Азербайджаном и Австралией. Причиной тому – визит в Австралию делегации карабахских сепаратистов во главе с «главой МИД» никем не признанной «НКР» Масисом Маиляном. Сразу замечу, что в ходе встреч Маиляна с австралийскими чиновниками разного ранга, присутствовали постоянный представитель «НКР» в Австралии Кайлар Микаелян и исполнительный директор Австралийского Комитета «Ай Дат» Айк Кайсерян.

Это говорит о том, что идет планомерная, последовательная работа по укреплению отношений между карабахскими сепаратистами и Австралией. В итоге, парламент штата Новый Южный Уэльс в 2012 году признал «НКР». То есть, мы уже проигрываем, причем отыграться будет очень сложно, если не сказать невозможно. Но, вернемся к уровню встреч Масиса Маиляна.

Он, к примеру, встретился с премьер-министром штата Новый Южный Уэльс Австралии Глэдис Береджиклян. Это этническая армянка. Этнических азербайджанцев, занимающих видные посты в Австралии нет. То есть, и тут мы серьезно уступаем. И будем уступать, что очевидно, еще больше. Потому, что в ходе встречи Маиляна и Береджиклян обсуждались не просто вопросы развития и укрепления сотрудничества между «НКР» и штатом Новый Южный Уэльс, а усиления роли армянской диаспоры в продвижении внешнеполитической повестки «НКР».

Кроме того, в столице Австралии Канберре, в Федеральном парламенте, по инициативе Австралийского Комитета «Ай Дат» депутаты Трент Циммерман и Джоел Фитцгиббон 30 июля организовали прием в честь делегации «НКР». В мероприятии приняли участие депутаты, сенаторы Федерального парламента, в том числе председатели восьми постоянных комитетов Палаты представителей и министры.

При этом Трент Циммерман и Джоел Фитцгиббон приветствовали визит делегации «НКР» , выразив надежду, что он заложит основу для дальнейшего углубления отношений между Австралией и никем не признанным самообразованием, в том числе и на уровне парламентской дипломатии. Все это даже не говорит, а кричит о том, что обязательно состоятся визиты на оккупированные территории Азербайджана группы австралийских политиков, депутатов.

Что мы будем делать после того, как это произойдет? Разве что включим их в список нежелательных персон. Да, уже есть заявление МИД Азербайджана, в котором говорится , что временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Содружестве Австралии представил ноту протеста министерству иностранных дел Австралии. Также наш протест был доведен до сведения посла Австралии на встрече, состоявшейся в МИД Азербайджана. Указывается также на то, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил официальное письмо своей австралийской коллеге Мэрис Пейн. Кроме того, есть и напоминание о том, что позиция федерального правительства Австралии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана остается неизменной.

Но все это никак не отменяет тот прискорбный факт, что карабахские сепаратисты посетили Австралию, где их принимали на высоком уровне. Что еще мы можем сделать, кроме того, о чем заявил МИД нашей страны? В том-то и дело, что ничего. Штат Южный Уэльс не отменит решения о признании «НКР», как не отменил его до сих пор. Плюс, возможны и иные «сюрпризы» . Например, съемка передач о жизни карабахских сепаратистов для австралийских телеканалов. Или художественный фильм снимут в «НКР». Да и «туристический потенциал» оккупированных Арменией территорий Азербайджана могут начать рекламировать.

И все это при полном бездействии посольства Азербайджана в Австралии. Мне лично непонятно, чем вообще занимается поверенный в делах Азербайджана в Австралии Эльджан Габибзаде и весь штат нашего посольства. Причем, не только его нынешний состав. Ведь сотрудничеству карабахских сепаратистов с Австралией уже не один год. И противодействовать ему наше посольство в Австралии не в состоянии. Оно, в частности, никак не смогло воспрепятствовать визиту делегации «НКР» и встречам Масиса Маиляна.

При этом, безусловно, не честно будет спускать всех собак только на наше посольство в Австралии. Как ни крути, азербайджанская сторона всегда находится в роли догоняющей. Мы всегда пост-фактум реагируем на информацию о новых проектах, встречах, резолюциях карабахских сепаратистов в той или иной стране. Порой что-то удается пресечь, но нередко ничему мы не в силах воспрепятствовать.

И причина всего этого очевидна — отсутствие четкой программы, стратегии противостояния деятельности мирового армянства. Оно, как видим, имеет четкую программу действий, включающую в себя продвижение этнических армян в депутаты парламентов, сенатов разных стран мира, на высокие государственные посты. Они не жалеют средств на это, как и на организацию визитов карабахских сепаратистов в то или иное государство и поездок политиков, артистов, журналистов, блоггеров из самых разных стран мира в «НКР», а также на съемки фильмов об оккупированных территориях Азербайджана, которые преподносятся, как «древняя армянская земля».

А мы? Мы имитируем бурную деятельность. Мы, признаемся себе сами, не имеем даже представления, как со всем этим бороться. Хотя, у нас есть МИД, есть посольства страны в разных государствах, а также Государственный комитет по работе с диаспорой. Плюс, у нас есть куча состоятельных азербайджанцев в самых разных странах мира. Да и Азербайджан является достаточно богатой страной, которая, при создании концепции противодействия действиям мирового армянства, могла бы куда более эффективно противостоять их планам. Но, увы, этого всего нет.