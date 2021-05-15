Минобороны Израиля поделилось планами на военные операции

Министр обороны Израиля Бени Ганц выпустил обращение, в котором поделился планами на военные операции на Западном берегу реки Иордан. Об этом в субботу, 15 мая, пишет The Jerusalem Post.

Ганц заявил, что если Израиль продолжат обстреливать ракетами, то страна перестанет оказывать палестинцам поддержку, призванную облегчить их экономическое положение. По его словам, Израиль не заинтересован в эскалации конфликта, однако готов действовать по любому сценарию. Министр добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает вести операции на Западном берегу реки Иордан.

Израиль и палестинские группировки, в том числе движение ХАМАС, ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.

Обострение конфликта началось в том числе на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН; Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей (lenta.ru)