Автомобиль и очки Apple помогут компании капитализироваться до $2 трлн

Автомобиль с беспилотным управлением от Apple планируют выпустить до 2025 г

Аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо уверен, что уникальный автомобиль и очки виртуальной реальности от Apple помогут компании капитализироваться до $2 трлн. На данный момент этот показатель преодолел ступень в $1 трлн. Это произойдет после того, как компания представит его на рынок – предварительно в 2023-2025 году.

Основное преимущество компании заключается том, что она является абсолютным лидером на рынке передовых технологий.

Благодаря нано-разработкам, компания, выпустив собственное авто, сможет интегрировать полученные знания и опыт в новый продукт, создав между ними непосредственную связь. Доказательство тому – «умные» часы, которые синхронизируются с фирменным смартфоном и рядом других девайсов.

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