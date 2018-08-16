«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА

Футболисты мадридского «Атлетико» в дополнительное время победили другой клуб из столицы Испании «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА и в третий раз стали обладателями трофея.

Встреча действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы, прошедшая в среду в Таллине, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Атлетико». В основное время у победителей дублем отметился Диего Коста (1-я и 79-я минуты), а в дополнительное по голу забили Сауль (98-я) и Коке (104-я). В составе «Реала» отличились Карим Бензема (27-я) и Серхио Рамос (63-я) с пенальти.

«Атлетико» ранее побеждал в Суперкубке УЕФА в 2010 и 2012 годах.

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| 2018-08-16T01:56:52+00:00 16 августа 2018, 01:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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