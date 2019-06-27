Ассанжу не дают подготовиться к защите в суде, заявили в ООН

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не дают возможности подготовиться к своей защите в суде, заявил РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.
По словам собеседника агентства, Ассанжу недостаточно часто позволяют общаться с адвокатами, он также не может получить документы.
В качестве примера Мельцер привел случай, когда журналист должен был встретиться с адвокатом из Швеции. Была запланирована двухчасовая беседа, юрист прибыл вовремя. Однако Ассанжа привели на час и 45 минут позже, и в итоге адвокату за 20 минут пришлось объяснять содержание 400-страничного документа не говорящему по-шведски Ассанжу.
«Такие виды злостных нарушений (судебного. — Прим. ред.) разбирательства симптоматичны для этого дела. У него есть право подготовиться к защите, но ему не предоставляются для этого средства», — заявил спецдокладчик ООН.
Ранее Мельцер на брифинге в Женеве заявил, что западные СМИ предвзято подходят к освещению дела Ассанжа и под разными предлогами отказываются публиковать информацию о нарушениях.