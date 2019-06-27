Ассанжу не дают подготовиться к защите в суде, заявили в ООН

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не дают возможности подготовиться к своей защите в суде, заявил РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.

По словам собеседника агентства, Ассанжу недостаточно часто позволяют общаться с адвокатами, он также не может получить документы.

В качестве примера Мельцер привел случай, когда журналист должен был встретиться с адвокатом из Швеции. Была запланирована двухчасовая беседа, юрист прибыл вовремя. Однако Ассанжа привели на час и 45 минут позже, и в итоге адвокату за 20 минут пришлось объяснять содержание 400-страничного документа не говорящему по-шведски Ассанжу.