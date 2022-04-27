Еврокомиссия (ЕК) предложила странам — членам Евросоюза принять меры по подготовке к новой фазе пандемии, которая может наступить осенью. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

«Сегодня Еврокомиссия предлагает ряд действий для управления текущей фазой пандемии COVID-19 и подготовки к следующей. Во время новой фазы пандемии, когда необходимо будет поддерживать готовность и реагирование, координация снова будет иметь важное значение. Поэтому Еврокомиссия призывает государства-члены принять меры до осени, чтобы обеспечить бдительность и постоянную координацию готовности и реагирования в области здравоохранения», — отмечается в документе.

Главной мерой ЕК называет вакцинацию против коронавируса. Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам ЕС продолжать тестировать людей, гарантировать свободное перемещение в ЕС, бороться с дезинформацией вокруг пандемии.