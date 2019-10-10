Apple удалила приложение, используемое демонстрантами в Гонконге

Американская корпорация Apple после резкой критики со стороны властей Китая удалила из магазина App Store приложение HKmap.live, с помощью которого демонстранты в Гонконге отслеживали местоположение полиции. Как сообщил в микроблоге Twitter в четверг, 10 октября, создатель программы, Apple сослалась на «угрозу правоохранительным органам и жителям Гонконга», создаваемую этим приложением, сообщает Русская Служба DW.

Ранее КНР обвинила производителя iPhone в поддержке протестов в Гонконге. По мнению властей в Пекине, приложение HKmap.live упрощает участие демонстрантов в беспорядках. «Одобрение приложения со стороны Apple, конечно, помогает дебоширам. Это истинное намерение?» — написала 9 октября официальная газета компартии Китая «Жэньминь жибао».