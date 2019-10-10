Apple удалила приложение, используемое демонстрантами в Гонконге

Американская корпорация Apple после резкой критики со стороны властей Китая удалила из магазина App Store приложение HKmap.live, с помощью которого демонстранты в Гонконге отслеживали местоположение полиции. Как сообщил в микроблоге Twitter в четверг, 10 октября, создатель программы, Apple сослалась на «угрозу правоохранительным органам и жителям Гонконга», создаваемую этим приложением, сообщает Русская Служба DW.

Ранее КНР обвинила производителя iPhone в поддержке протестов в Гонконге. По мнению властей в Пекине, приложение HKmap.live упрощает участие демонстрантов в беспорядках. «Одобрение приложения со стороны Apple, конечно, помогает дебоширам. Это истинное намерение?» — написала 9 октября официальная газета компартии Китая «Жэньминь жибао».

| 2019-10-10T16:16:45+00:00 10 октября 2019, 16:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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