Компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected из-за «ненадлежащего отношения к пандемии COVID-19», передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо, которое Apple отправила Unjected.
Согласно письму, приложение «ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы.»
Отмечается, что Apple требует от всех относящихся к коронавирусу приложений предоставлять достоверную информацию, источником которой являются правительственные организации, некоммерческие организации в сфере здравоохранения или образовательные учреждения.