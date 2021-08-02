Согласно письму, приложение «ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы.»

Отмечается, что Apple требует от всех относящихся к коронавирусу приложений предоставлять достоверную информацию, источником которой являются правительственные организации, некоммерческие организации в сфере здравоохранения или образовательные учреждения.