Apple разработает «чип здоровья»

Всемирно известная компания Apple работает над «карманным доктором» — специальным чипом, который с устройств производителя сможет анализировать состояние человека.

Согласно данным, полученным от CNBC, компания-триллионер Apple разработает «чип здоровья», который сможет считывать информацию о том, насколько хорошо или плохо чувствует себя человек. Сообщается, что чип будет также дополнительным помощником в занятиях спортом, в частности, фитнесом. Ранее стало известно, что Apple Watch разработчики компании намерены обучить распознаванию сердечных болезней. На данный момент «умные часы» имеют функцию измерения пульса.

Прогресс компании в области передовых технологий впечатляет: в 2018 году были объявлены результаты разработанной специально для компании, в частности Apple Watch программы. Разработкой нейронной сети DeepHeart занимались Калифорнийский университет и сервис Cardiogram, благодаря которому можно будет определить наличие сахарного диабета по сердцебиению. Испытание программы показало, что погрешность в постановке диагноза составила не более 15%, в то время, как она сумела точно диагностировать 85% случаев заболеваемости. Напомним, компания Apple пообещала выпустить бюджетный MacBook к средине осени 2018 года. Новая техника компании обзаведется 13-дюймовым Retina-дисплеем, а его цена будет около 999 долларов.

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