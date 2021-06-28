Южная Корея разрабатывает систему перехвата — аналог израильского «Железного купола» — для защиты страны от возможного удара артиллерии КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию программы оборонных закупок Республики Корея (DAPA).

Отмечается, что комитет по продвижению оборонных проектов во главе с министром обороны Со Уком уже одобрил проект стоимостью 2,89 трлн вон ($2,56 млрд), который планируется запустить в 2022 году и довести до завершения к 2035 году.

Проект предназначен для получения системы перехватчиков с использованием собственных технологий южнокорейской республики, чтобы увеличить возможности противодействия угрозам артиллерии дальнего действия противника и защитить главные объекты, военную инфраструктуру и инфраструктуру безопасности.

«Железный купол» предназначен для обнаружения, идентификации и уничтожения входящих угроз, таких как ракеты малой дальности, артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты.

По данным агентства, КНДР разместила около тысячи артиллерийских орудий, в том числе 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО), рядом с демаркационной линией, разделяющей две страны.(Газета.Ru)