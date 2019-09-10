Apple представит новые модели iPhone

Компания Apple проведет во вторник презентацию, на которой, по словам экспертов, будут представлены новые модели смартфона iPhone. Трансляция мероприятия, которое пройдет в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния), будет вестись на официальном сайте компании.

Начало презентации намечено на 10:00 по местному времени. Исходя из устоявшейся практики, эксперты утверждают, что она в первую очередь будет посвящена именно обновленной линейке iPhone. Показывать публике новые модели смартфона в середине сентября в компании предпочитают еще с 2012 года, когда свет увидел iPhone 5, впервые получивший увеличенную диагональ экрана (4 дюйма по сравнению с 3,5 дюйма в предыдущих моделях).(ТАСС)