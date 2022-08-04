Топ-менеджмент Apple решил не поднимать цены на свои смартфоны с выходом iPhone 14. Сообщение об этом появилось на сайте издания Front Page Tech.

Отмечается, что, несмотря на многочисленные слухи о планах Apple поднять цены на новые iPhone, которые появлялись ранее, в руководстве компании в конце концов решили отказаться от этой идеи. Таким образом, по данным издания, iPhone 14 на старте продаж будет стоить $799. Ранее с такого же ценника стартовали базовые модели iPhone 12 и iPhone 13.

Главной причиной, по которой Apple решила отказаться от повышения цены, стала стагнация на рынке смартфонов, вызвавшая спад потребительского спроса. Сохранив прежнюю стоимость, Apple надеется сохранить высокую востребованность своей новинки среди покупателей.

Вместе с тем во Front Page Tech отметили, что эластичность ценника iPhone 14 была предопределена еще в тот момент, когда Apple приняла решение оборудовать эту модель прошлогодним процессором Apple A15. (gazeta.ru)