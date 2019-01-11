Apple может заняться производством одежды

Компания Apple подала в США заявку на патент под названием «Ткань со встроенными электрическими компонентами». Как передает ТАСС, на это обратило внимание издание Apple Insider, которое предполагает, что технология может быть использована для создания одежды.

Согласно патентной заявке, опубликованной 10 января, материал состоит из «изоляционных» и «проводящих» нитей. Первые должны защитить кожу от контакта с проводящими волокнами, а вторые — обеспечить распространение электрического сигнала.

Как предполагает Apple Insider, одежда, созданная из такой ткани, сможет собирать данные о владельце. Также с помощью этой технологии можно создать шляпу, в которой можно будет слушать музыку с помощью встроенных наушников. Помимо этого, издание считает, что эта технология может быть полезной при создании других устройств, например гибких смартфонов.

При этом Apple Insider обращает внимание на то, что компания подает множество патентных заявок каждую неделю и они не являются гарантией того, что в будущем Apple будет использовать эти технологии в своих устройствах.

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