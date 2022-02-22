После заявлений членов Совета безопасности РФ о необходимости признать так называемые «ЛНР» и «ДНР» в Украине открыто уголовное производство по статье об изменениях границ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость «ЛНР» и «ДНР» – иными словами, украинских территорий. 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, во время которого его члены открыто поддержали такую идею. Наши действия: регистрация уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти)», – написала она.

Генпрокурор отметила, что не имеет права «реагировать эмоционально».

«Не могу шутить, выражаться на любом языке, кроме процессуального, отправлять проклятия в адрес недругов – все это закон мне делать не разрешает. Но именно закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел. Наши украинские прокуроры займутся этим делом «по полной программе». Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба «по заграницах» станет тяжело – обещаем», – заявила Венедиктова. (gordonua.com)