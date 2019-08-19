AP: Вашингтон ведет переговоры о гарантиях для соратников Мадуро в случае его свержения

Соединенные Штаты ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо по поводу гарантий для людей из окружения президента страны Николаса Мадуро на случай, если его соратники согласятся следовать плану по отстранению его от власти. Как сообщило в воскресенье агентство Associated Press, с таким утверждением выступил представитель американской администрации.

По его словам, Кабельо встречался в июле в Каракасе с человеком, близким к Белому дому, и на данный момент прорабатывается вопрос о проведении еще одной такой встречи. Как отметил источник агентства, администрация США ни в коей мере не рассматривает вопрос о том, чтобы поддержать Кабельо или способствовать тому, чтобы он сменил у власти Мадуро. Цель Вашингтона — усилить давление на правительство Венесуэлы и способствовать существующей, по мнению США, борьбе за власть внутри окружения венесуэльского лидера, заявил собеседник.

Associated Press отмечает, что американские власти поддерживают аналогичные контакты с другими представителями Венесуэлы и Вашингтон пытается определить, насколько они готовы выступить против Мадуро и поддержать план по смене власти.

Один из помощников в администрации президента Венесуэлы в свою очередь сказал AP, что США действительно усиленно пытаются наладить контакты с приближенными Мадуро, однако Кабельо согласился бы встретиться с американскими представителями только с одобрения лидера Боливарианской Республики и только если это каким-либо образом могло бы способствовать снятию американских санкций. (ТАСС)