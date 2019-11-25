Анкара оказалась между Сциллой и Харибдой

Турецкие военные сегодня начали испытания радиолокационных систем приобретенных у РФ зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Министерство обороны Турции объявило, что для этого в воздух будут подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турецкие специалисты в течение двух дней будут тестировать установление связи между ЗРС и самолетами.

Турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер предположил, что Анкара, вероятно, ищет повод, чтобы обосновать отказ от развертывания российских С-400. Зачем, иначе, понадобилось министерству обороны афишировать свои действия? Ведь проверку радаров С-400 на предмет связи между системами ПВО и самолетами можно было провести и без громогласного объявления своих планов. Турецкий эксперт не исключает, что после визита президента Реджепа Таййипа Эрдогана в Вашингтон и его переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом и последующего визита в конце прошлой недели американской делегации в Анкару, в позиции Турции по отношению к развертыванию С-400 могли произойти изменения. Анкара в своем стремлении избежать продолжения конфронтации с США из-за поставок С-400 теперь просто пытается найти «слабину» в работе ЗРС С-400, чтобы сорвать соглашение с Россией. Хотя еще два дня назад министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что Вооруженные силы Турции остро нуждаются в зенитно-ракетных комплексах, подчеркнув при этом, что Турция не намерена интегрировать С-400 в систему НАТО. «Российские комплексы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system. С-400 будут работать автономно», — сказал Акар. А еще до этого президент Турции заверил, что его страна не откажется от С-400.

Что же происходит на самом деле? Действительно ли американцам удалось запугать или уговорить Анкару, чтобы добиться отказа от сотрудничества с Россией по использованию С-400? Если да, то какие доводы могли убедить Анкару отказаться от соглашения с Москвой, и как отразится этот шаг на турецко-российских отношениях?

О том, что Вашингтон предлагает Анкаре отказаться от С-400 и приобрести батарею Patriot, которая соответствует их потребностям в ПВО, продавать, кстати, которые туркам американцы ранее отказывались, предлагает увеличить товарооборот с Турцией на 100 миллиардов долларов и продолжить сотрудничество по производству F -35, известно. Но сегодня появилась информация, что Белый дом решил использовать вдобавок и резолюцию по так называемому «геноциду армян» в своей игре с Анкарой, попросив еще одного американского сенатора-республиканца Дэвида Пердью заблокировать попытку сенатора-демократа Боба Менендеса вынести на голосование в Сенате в четверг. «Сенатор выступил против голосования по резолюции из-за опасений поставить под угрозу продолжающиеся в регионе щепетильные переговоры с Турцией и другими союзниками», — сказал пресс-секретарь Дэвида Пердью. Ранее, в ходе визита Эрдогана в Вашингтон Белый дом об этом просил сенатора-республиканца Линдси Грэма, который тогда заблокировал голосование. Т.е., Белый дом начал предпринимать конкретные меры для блокировки голосования в Сенате по указанной резолюции. Неужели Дональд Трамп действительно на стороне Турции и не хочет ее терять. Или резолюция по «геноциду армян» все еще продолжает оставаться средством давления Вашигтона на Анкару в его противостоянии с Москвой? Энгин Озер сравнил методы американцев с совместным допросом обвиняемого «хорошим» и «плохим» полицейским.

«Раньше демократы выступали в роли «хороших», республиканцы — «плохих парней», с приходом в Белый дом Трампа такая игра полностью стала тактикой республиканской партии, причем ведется она с подачи самого Трампа, выступающего в роли модератора. От Турции хотят добиться в первую очередь отказа от «Турецкого потока», и направлена эта игра против России. С-400 в этой многоступенчатой и сложной комбинации имеет второстепенное значение. Но как раз в вопросе «Турецкого потока» Анкара не пойдет на уступки. Ну, еще есть Сирия, где Турция уже добилась своего, получив зону безопасности у своих границ»,- пояснил Озер.

Однозначно одно: Анкара, как и Вашингтон, тоже стремится избежать продолжения конфронтации с США из-за поставок С-400. Турецкая сторона в диалоге с США тоже использует политику «кнута и пряника», демонстрируя после жесткой риторики готовность идти на компромисс. Решение об использования С-400 как автономной системы выбивает из-под США и НАТО их главный аргумент о том, что после постановки на боевое дежурство комплексы С-400 якобы создадут возможность для проникновения в систему ПВО НАТО и недопустимых утечек информации. Но решение Турции не включать С-400 в национальную систему ПВО, интегрированную в общую систему НАТО, снижает ее эффективность, поскольку «в таком режиме она будет использоваться исключительно для решения локальных задач»,- говорит эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник («Ъ»). Зачем же, в таком случае, Турции эти системы, если они не будут использованы по своему прямому назначению – защите Турции от внешнего врага? Похоже, прав Энгин Озер: Анкара готовит почву для отказа от С-400. Но найдут ли турецкие военные брешь в работе ЗРС? Как дальше будут развиваться события, станет известно уже через два дня. Что же, подождем…