Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись, сообщает портал The Blast

Суд одобрил заявления актеров о восстановлении их «холостяцких» статусов 12 апреля. В то же время это решение позволяет бывшим супругам работать над соглашением об опеке над детьми и разделе имущества, что может занять несколько месяцев.

По информации источников издания, Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, который длится уже третий год, до заключения соглашения, поскольку эмоционально устали.