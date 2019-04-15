Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись, сообщает портал The Blast.
Суд одобрил заявления актеров о восстановлении их «холостяцких» статусов 12 апреля. В то же время это решение позволяет бывшим супругам работать над соглашением об опеке над детьми и разделе имущества, что может занять несколько месяцев.
По информации источников издания, Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, который длится уже третий год, до заключения соглашения, поскольку эмоционально устали.
Голливудские актеры поженились в 2014 году, свадьба прошла в принадлежащем им замке Мираваль во Франции. За время совместной жизни у пары родилось трое биологических детей, также они усыновили троих приемных.(РИА Новости)
| 2019-04-15T10:30:26+00:00 15 апреля 2019, 12:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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