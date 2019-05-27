Американский ученый назвал главную опасность искусственного интеллекта

Искусственный интеллект как технология сам по себе не представляет угрозу, опасность заключается в том, как человек будет использовать создаваемые технологии, считает профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.

«Суть не в том, что искусственный интеллект, который мы будем создавать в следующие 20 лет, представляет из себя нечто пугающее.

Иногда пугает сам человек и то, как он будет использовать созданные технологи», — сказал Валлах в беседе с РИА Новости на полях форума по искусственному интеллекту, организованного аналитическим центром «Тайхэ» (Taihe).