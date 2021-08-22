Первая Национальная стратегия искусственного интеллекта Турции, которая определит основные направления деятельности страны в этой области на предстоящие 5 лет, будет представлена ​​общественности во вторник, 24 августа, сообщает Агентство Анадолу.

Стратегия подготовлена Управлением цифровой трансформации при Администрации президента Турции и Министерством промышленности и технологий и разработана на основе шести стратегических приоритетов.

Детали документа, включающего 24 цели и 119 мероприятий, будут объявлены министром промышленности и технологий Мустафой Варанком и главой Управления цифровой трансформации Али Тахой Кочем.

В качестве основных приоритетов в документе обозначены: подготовка экспертов в сфере искусственного интеллекта и увеличение занятости в этой области, поддержка исследований, новаторства и инноваций, доступ к качественным данным и технической инфраструктуре, принятие мер для ускорения социально-экономической гармонии, укрепление международного сотрудничества и ускорение структурной и кадровой трансформации.

Стратегический документ станет своего рода дорожной картой для проведения исследований в области искусственного интеллекта Турции до 2025 года.