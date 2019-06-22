Афтандил Гаджиев: Молодым игрокам не хватило опыта

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Сабаил» Афтандил Гаджиев прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от болгарского «Локомотива» из Пловдива (0:1).

«Это была наша первая во время болгарских сборов. В основном выпустили молодых игроков. Опытные игроки не так давно к нам присоединись, и они пока не готовы выходить на поле сразу. По сравнению с нашим соперником, мы пока на начальной стадии подготовки. Они более готовы на этом этапе. В то же время, старались контролировать мяч. Молодым игрокам не хватило опыта, чтобы создавать у ворот соперника больше опасных эпизодов», — заявил Гаджиев.

| 2019-06-22T16:12:48+00:00 22 июня 2019, 16:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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