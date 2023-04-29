«Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Скончался известный гармонист, народный артист, кавалер ордена «Шохрат» Афтандил Исрафилов».

Об этом # сообщили в Министерстве культуры.

Афтандил Исрафилов родился 24 января 1941 года в городе Баку.

А.Исрафилов является автором около 100 музыкальных произведений. За неоценимые заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году был удостоен звания народного артиста Азербайджана, в 2016 году награжден орденом «Шохрат». С 2003 года являлся почетным стипендиатом Президента Азербайджанской Республики.

Аллах рехмет елесин!