26 апреля в Азербайджане отменена уголовная ответственность за наркотики в малых количествах. Соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках во время голосовании Милли Меджлиса в третьем чтении.

Согласно предлагаемым поправкам, за незаконное употребление, изготовление наркотических средств, психотропных веществ в небольших количествах без цели сбыта устанавливается административная ответственность.

Хотим напомнить, что в большинстве европейских стран незаконное употребление, изготовление наркотических средств, психотропных веществ в небольших количествах без цели сбыта уже давно не является уголовным преступлением.

Мы решили выяснить, к каким результатам приведет применение европейского опыта в Азербайджане.

«Думаю, что принятие этого закона приведет к росту количества наркоманов в стране. Азербайджан — это не Европа. Считаю, что нашей стране не подобает слепо копировать европейский опыт. Поэтому, я считаю принятие этих поправки большой ошибкой», — заявил # адвокат Кямандар Насибов.

Эксперт в области профилактики наркомании, председатель НПО «Правовое Развитие и Демократия» Зульфия Мустафаева в отличие от Кямандара Насибова не считает, что отмена уголовной ответственности за незаконное употребление, изготовление наркотических средств, психотропных веществ в небольших количествах без цели сбыта приведет к росту употребления наркотиков. «В Азербайджане уже давно отменена уголовная ответственность за употребление наркотиков. Но это вовсе не привело к росту численности наркоманов. Однако я не понимаю, что означает употребление наркотиков в малых количествах. Потому, что у каждого наркомана свое понятие о малых количествах. Для кого–то один грамм наркотиков в день является малой дозой, а кто то ежедневно употребляет еще меньше наркотических веществ», — сказала Зульфия Мустафаева.