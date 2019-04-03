Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закроется 6 апреля

Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закрывается 6 апреля, сообщили Trend в среду в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Было отмечено, что 6 апреля в 02:00 по местному времени состоится последний полет из этого аэропорта.
5 апреля будут осуществлены завершающие работы по демонтажу и вывозу оборудования.
Как сообщалось ранее, процесс демонтажа и вывоза оборудования из этого аэропорта в новый аэропорт в Стамбуле был перенесен на март 2019 года.
Напомним, что 29 октября 2018 года в Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта, в которой приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан.
Третий аэропорт Стамбула построен в районе озера Теркос в северной части города.
Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.
Строительство обошлось в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
На строительство были выделены кредиты со стороны следующих турецких банков: Ziraat Bank — 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank — по одному миллиарду евро, Denizbank — 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank — по 300 миллионов евро.
Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Новый аэропорт в Стамбуле до конца декабря 2018 года обслужил 95,3 тысячи пассажиров.
На внутренних рейсах были обслужены 65,1 тысячи, международных — 30,2 тысячи пассажиров.
За указанный период были осуществлены 718 полетов, 487 из которых на внутренних рейсах, 231 — на международных.