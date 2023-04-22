В пресс-службе аэропорта Берлина сообщили, что вылеты пассажирских рейсов из воздушной гавани в ближайший понедельник, 24 апреля, производиться не будут, передает газета.ру.

Согласно сообщению пресс-службы аэропорта, отмена рейсов связана с объявленной предупредительной забастовкой сотрудников на пунктах контроля авиационной безопасности. Представители аэропорта отметили, что на прибывающие рейсы также могут повлиять отмены и изменения в расписании полетов из-за забастовки.

Пассажиров, чьи рейсы затронули отмены, просят связаться со своей авиакомпанией или туристическим агентством для получения информации о перебронировании билетов и альтернативных вариантах поездки.