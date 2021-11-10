Основатель и лидер Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк на протяжении 57 лет жизни вел неустанную борьбу за независимость нации и родины.

Возглавив национально-освободительное движение и борьбу за независимость Турции, Ататюрк создал новое государство, провел ряд успешных и масштабных политических, социальных и культурных реформ. До кончины в 1938 году политик и государственный деятель четырежды избирался на пост президента Турции.

Мустафа Кемаль Ататюрк – один из тех реформаторов и вершителей истории, который по праву стоит в одном ряду с великими личностями.

После капитуляции Османской империи в 1918 году Мустафа Кемаль призвал сохранить независимость и целостность государства и был услышан многими.

В 1920 году состоялось подписание Севрского договора о разделе страны, но Мустафа Кемаль добился признания его незаконным.

В этот же период Ататюрк сделал Анкару новой столицей страны и стал инициатором создания Великого национального собрания (парламент) Турции, где его избрали на пост главы правительства и председателя парламента. А через два года состоялась победоносная для турецких войск битва при Измире, после которой страны Запада были вынуждены сесть за стол переговоров.

Осенью 1923 года Турция была провозглашена Республикой. Мустафа Кемаль стал первым президентом Турции.

Освободив страну от врагов и пережитков прошлого, Кемаль начал реформы.

В Измире 14 июня 1926 года была пресечена попытка покушения на главу государства, организаторы позже были арестованы.

Эту попытку покушения Ататюрк прокомментировал агентству «Анадолу»: «Несомненно, эта подлая попытка направлена не только против меня, но и против нашей священной республики и высоких принципов, на которых она основана. Мое тело однажды смешается с землей, но Турецкая Республика будет жить вечно».

Гази Мустафа Кемаль получил фамилию Ататюрк 24 ноября 1934 года в соответствии с Законом № 2587, и использование этой фамилии другими лицами было запрещено.

В 1933 году Мустафа Кемаль инициировал Пятилетний промышленный план, направленный на смягчение последствий Великой депрессии, мирового экономического кризиса 1929 года, и ускорение развития страны. В эти годы были предприняты также важные шаги во внешней политике страны.

Такие инициативы Ататюрка, как присоединение к Лиге Наций, подписание Балканской Антанты, Конвенции о проливе Монтрё и Саадабатского пакта, способствовали продвижению Турции как влиятельного игрока в своем регионе и в мире.

Ататюрк прилагал интенсивные дипломатические усилия для присоединения Хатая к Турции, но эта цель была реализована в 1939 году после его смерти.

Мустафа Кемаль Ататюрк вошел в историю не только как полководец, успешно возглавивший борьбу турецкого народа за независимость, но и как великий государственный деятель, осуществивший ряд исторических преобразований.

Основатель и первый президент Турции ушел из жизни 10 ноября 1938 года. Ататюрк скончался в 09.05 в возрасте 57 лет во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Известие о кончине Ататюрка было встречено с большой скорбью в Турции и в мире. Кроме того, иностранные государственные деятели выступили с соответствующими заявлениями.

С того времени каждый год 10 ноября в момент кончины основателя современной Турции по всей стране объявляется минута молчания. (Анадолу)