(А)Социальное жилье

Название переняли, а опыт — нет

8 мая Государственное агентство жилищного строительства при Президенте Азербайджанской Республики совместно с министерством Транспорта, Связи и Высоких Технологий сделали заявление по поводу проблемы при входе гражданами в систему «Электронное правительство» (www.e-gov.az).

В заявлении говорится, что одновременно портал посетили более 10 тысяч человек: “В обычном режиме портал «Электронное правительство» одновременно посещают до 1500 пользователей. Учитывая общественный интерес к системе «Социальное жилье», число посетителей портала сразу же увеличилось до 10 тысяч человек. 7 мая общее количество обращений в систему «Социальное жилье» превысило 60 тысяч, а число пользователей, присоединившихся к системе единовременно, — 16 тысяч человек. Все сбои в работе портала связаны исключительно с количеством посетителей”.

Интересно и то, что в госагентстве знали, что в системе прошли регистрацию около 6 000-6 500 человек. Зная примерное количество зарегистрированных посетителей, а также принимая во внимание все тонкости сайта, необходимо было заранее предусмотреть, что он может “рухнуть”. Ведь именно это и произошло.

В понедельник, 7 мая, всего через час и десять минут после старта торгов, в 11:10 были проданы все 260 квартир, предлагаемые для покупки.

Официально, продажи продлятся до 7 августа. Если, конечно, система заработает и останутся свободные квартиры. Ведь проект-то все-таки создавался для общества, в котором достаточно много людей, не имеющих собственной жилплощади.

Говоря о данном проекте, эксперты заявляют, что называть выставленные на продажу квартиры “социальным жильем” — неправильно. “Здесь речь идет больше о выгоде, чем о реализации проекта”.

Что же такое социальное жилье на самом деле?

Социальное жилье — это способ обеспечения граждан жильем, при котором право собственности на домовладение принадлежит не приобретающему лицу, а государству или муниципалитету.

В мировой практике этот термин объединяет множество форм аренды недвижимости, собственниками и (или) управляющими которой являются организации (государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации или их комбинация), преследующие некоммерческие цели, как правило, связанные с повышением доступности жилья для всех слоев населения.

“Зеркало” уже писало на тему социального жилья. Тогда экономист Самир Алиев объяснил, что продаваемые по цене ниже рыночной квартиры, не имеют никакого отношения к социальному жилью. А экономист Рашад Гасанов подчеркнул, что продаваемые Государственным агентством жилищного строительства квартиры относятся к понятию льготного жилья. «Хотя они имеют социальную значимость, так как направлены на снижение общих цен на жилье», — сказал Р.Гасанов.

Исходя из этого, можно еще раз сказать, что опыт других стран перенимать можно и нужно. Но только тогда, когда под “опытом” подразумевается не только название проекта, но и его суть. Дав надежду десяткам тысяч граждан, мечтающим сбежать со съемного жилья, государство не разграничило понятия социального и льготного жилья. Хотя, с такими-то ценами, новые комплексы вряд ли можно назвать “льготными”.

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