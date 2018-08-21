Минфин США в действии

После того как бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг в апреле попали в санкционные списки США, их банковские счета на Кипре были заморожены, сообщается в докладе американского Минфина, с которым ознакомился РБК.

В докладе указывается, что администрация США ставит в приоритет работу с юрисдикциями, через которые проходят «большие объемы российских финансовых потоков». В их число входят Великобритания, Кипр и Латвия. Минфин США признает, что Вашингтон оказывает серьезное давление на власти Кипра в этом вопросе.

Авторы доклада отмечают, что санкции против господ Дерипаски и Вексельберга принесли им значительные убытки. Ссылаясь на «надежные сообщения СМИ», Минфин США сообщает, что только состояние Виктора Вексельберга сократилось почти на $3 млрд, с $16,4 млрд по состоянию на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля 2018 года. Кроме того, его группе компаний «Ренова» из-за санкций пришлось сократить свои доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics.

Официальный представитель группы компаний «Ренова» Андрей Шторх опроверг РБК заморозку счетов Виктора Вексельберга. «У господина Вексельберга не было и нет личных счетов на Кипре. Что касается наших аффилированных структур, то у них каких-то значительных денежных средств ни до введения санкций США, ни позже на счетах в кипрских банках не хранилось»,— сказал он.

Напомним, 6 апреля США включили в санкционный список бизнесмена Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и их активы. «Русал» (зарегистрирована на Джерси) и En+ (на Кипре) уже объявили о планах сменить юрисдикцию на российскую, сообщает «Коммерсант».

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