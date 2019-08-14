Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Казахстана и Ирана выполнили артиллерийские стрельбы

В ходе конкурса «Кубок моря-2019» экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Казахстана и Ирана выполнили упражнение «Артиллерийская стрельба по воздушной цели».

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На этом этапе командам было поручено уничтожить воздушную цель артиллерийским огнем после сброса авиабомбы с самолета условного противника на корабль.

Международная судейская бригада провела оценку своевременного прибытия кораблей и уничтожения воздушной цели.

По итогам проведения данного этапа команда Азербайджана с 38 баллами заняла первое место, команда России с 19 баллами – второе, команда Ирана с 16 баллами – третье, команда Казахстана с 12 баллами – четвертое.

| 2019-08-14T16:43:19+00:00 14 августа 2019, 19:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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