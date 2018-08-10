Звезду «Бегущего по лезвию» разыскивают по делу о краже

Как сообщили порталу источники в правоохранительных органах, полиция прибыла по вызову в магазин в районе Астория, где произошла кража. Сотрудники магазина передали полицейским записи с камер видеонаблюдения, на которых, предположительно, запечатлена Янг и еще один неизвестный мужчина.Сообщается, что грабители ворвались в магазин и украли два ноутбука Apple и программное оборудование для видеопроизводства на сумму около 12 тысяч долларов. По информации портала, актриса раньше работала в этом магазине, но была уволена уже довольно давно.

Сама Янг и ее представители пока не дали комментариев относительно инцидента.