Звезду «Бегущего по лезвию» разыскивают по делу о краже

Полиция Нью-Йорка разыскивает актрису Шон Янг, сыгравшую одну из главных ролей в культовом фильме «Бегущий по лезвию» 1982 года, чтобы допросить ее по делу о краже, сообщает портал TMZ.

Как сообщили порталу источники в правоохранительных органах, полиция прибыла по вызову в магазин в районе Астория, где произошла кража. Сотрудники магазина передали полицейским записи с камер видеонаблюдения, на которых, предположительно, запечатлена Янг и еще один неизвестный мужчина.Сообщается, что грабители ворвались в магазин и украли два ноутбука Apple и программное оборудование для видеопроизводства на сумму около 12 тысяч долларов. По информации портала, актриса раньше работала в этом магазине, но была уволена уже довольно давно.

Сама Янг и ее представители пока не дали комментариев относительно инцидента.

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| 2018-08-10T17:21:18+00:00 10 августа 2018, 18:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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