16-летняя активистка отправилась через Атлантику на конференцию по изменению климата

Шведская экоактивистка Грета Тунберг отправилась на высокотехнологичной яхте «Malizia» из Плимута, расположенном на южном побережье Англии, через Атлантику в Нью-Йорк. Перед отплытием в среду, 14 августа, состоялась пресс-конференция, на которой школьница заявила: «Немногие имеют возможность, принять участие в таком туре. Только очень немногие могут делать то, что я делаю, и поэтому я использую каждую возможность, чтобы делать это».

Грета Тунберг отправилась в Америку на яхте, потому что принципиально не летает на самолетах, которые, по ее убеждению, наносят огромный вред экологии. Ожидается, что переход через Атлантику займет около двух недель. Помимо отца, Грету сопровождает кинорежиссёр, который будет снимать документальный фильм об этой поездке. Судном будут управлять два опытных яхтсмена.