Референдум по новой конституции Беларуси пройдет 27 февраля. Об этом сообщает БЕЛТА в четверг, 20 января.

Указ подписал формальный глава Беларуси Александр Лукашенко. В бюллетене для голосования будет такая формулировка: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»»

При этом результаты референдума вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

Напомним, что ранее был обнародован проект изменений в конституцию Беларуси. Одно и то же лицо может быть президентом Беларуси не более двух сроков, указано в документе.