В бакинском кинотеатре Park Cinema Flame Towers впервые за долгое время пандемии состоялся гала-вечер фильма Benden Ne Olur? (Турция).

По этому поводу кинотеатр устроил зрителям настоящий праздник — приглашенные из Турции актеры прошлись по красной дорожке, ответили на вопросы представителей СМИ, а затем вместе со зрителями посмотрели премьеру в одном из залов.

На гала-вечер в Баку приехали известные по многим сериалам звезды турецкого кинематографа — Хазал Кая, Селин Шекерджи, Энис Арыкан. Вместе с актерами также приехала соавтор сценария фильма Аслы Кызмаз. Еще один главный герой фильма и актер с постера фильма — Онур Туна по уважительным причинам не смог прилететь в Баку.

Бакинские фанаты оказали актерам теплый и радужный прием.

«Для нас большая радость, что именно турецкий фильм открывает сезон премьер в кинотеатре Park Cinema», — говорит # пиар-менеджер киносети Рустам Фаталиев, отмечая схожесть в наших культурах, кино, и подчеркивая особые, дружественные связи азербайджанского и турецкого народов.

Р.Фаталиев также заявил, что интерес бакинцев к турецкому кино во время пандемии не снизился — билеты на все сеансы, которые одновременно стартовали в день гала-вечера фильма в 5 кинозалах Park Cinema Flame Towers были полностью раскуплены.

Турецкие актеры до начала фильма зашли в каждый зал, где поприветствовали зрителей, пожелав им приятного просмотра.

Фанаты актеров поджидали их на каждом шагу. Вне кинотеатра забавный случай произошел с Хазал Кая — одна из поклонниц ожидала встречи с ней более 5 часов, следуя по маршруту актрисы в Баку. Долгожданная встреча состоялась в одном из ресторанов — поклонница подарила актрисе подарок и сфотографировалась на память. Как рассказала сама актриса, в качестве подарка фанатка преподнесла ей изделие бижутерии ручной работы.

Отметим, что фильм «Benden Ne Olur?» вышел в турецкий прокат несколько дней назад.